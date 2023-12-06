Метеорологи предупредили о приходе экстремальной жары в Австралию

Ожидается, что в стране в ближайшие дни температура поднимется до плюс 40 градусов Цельсия

СИДНЕЙ, 6 декабря. /ТАСС/. Государственное метеорологическое бюро Австралии (BoM) предупредило о приходе волны экстремальной жары на большую часть континента.

По словам метеоролога Мириам Брэдбери, "экстремальная жара обрушится на несколько регионов страны, расположенных как на западном, так и на восточном побережье". "Области высокого давления у восточного и западного побережья Австралии не дают горячему воздуху покинуть пределы континента, и это может означать, что в ближайшие дни температура поднимется до плюс 40 градусов Цельсия, и главный удар примут на себя внутренние области страны", - сказала она.

По данным BoM, максимальные температурные показатели будут зафиксированы в городе Однадатта (расположенном глубине континента, примерно в 1 тыс. км к северу от Аделаиды), где к выходным ожидается "серия максимумов", и с четверга по воскресенье температура поднимемся с плюс 44 градусов Цельсия до плюс 48. "В других районах Южной Австралии температура достигнет отметки плюс 47 градусов, а внутренние районы в центре и на севере континента прогреются до плюс 45 градусов", - сообщили в бюро.

В BOM также указали, что к январю экстремальная жара установится во многих регионах страны, и посоветовали жителям континента быть внимательнее к себе и своим близким, а при необходимости обращаться за помощью к врачам.

Абсолютный температурный рекорд Австралии был установлен в Однадатте в декабре 2019 года, когда там была зафиксирована температура 50,7 градуса Цельсия.