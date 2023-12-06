На Ямале в 2024 году появятся регулярные вертолетные перевозки Тарко-Сале - Самбург

Для перелетов будут действовать субсидируемые тарифы

ТАСС, 6 декабря. Регулярные вертолетные перевозки по маршруту Тарко-Сале - Самбург в Ямало-Ненецком автономном округе начнут выполняться в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Губернатор Ямала провел личный прием граждан из Салехарда, Нового Уренгоя и Тарко-Сале. [Пуровчанка] попросила запустить вертолетный рейс, который свяжет отдаленный поселок Самбург с райцентром. Зимой и летом транспортное сообщение есть, но в межсезонье возникают сложности, <…> рейсы начнут выполняться в следующем году", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в межсезонье вертолетных рейсов будет больше в связи с повышенным спросом. Также прорабатывается вопрос запуска авиасообщения для жителей сел Толька и Халясавэй, там уже обустроили вертолетные площадки.

Уточняется, что для перелетов будут действовать субсидируемые тарифы.