Около 250 медработников трудоустроились в сельской местности Подмосковья с начала года

В том числе почти 190 врачей

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Около 250 медицинских специалистов, среди которых почти 190 врачей, с начала 2023 года трудоустроились в медучреждения сельской местности Московской области в рамках программы "Земский доктор", сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Для повышения качества и доступности медицинской помощи в отдаленных территориях необходимо привлекать медицинские кадры. Важно, чтобы жители могли получать медпомощь рядом с домом. В этом году по программе "Земский доктор" к нам трудоустроились 249 медицинских специалистов, из них 189 врачей", - привели в тексте слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.

В пресс-службе рассказали, что программа "Земский доктор" предназначена для поддержки медицинских специалистов, которые трудоустраиваются на работу в сельскую местность. Так, участники получают единовременную денежную выплату: врачи - до 1,5 млн рублей, средний медицинский персонал - до 750 тыс. рублей.

В министерстве добавили, что помимо "Земского доктора", в Московской области предусмотрены и другие меры соцподдержки для медработников. Например, программы "Социальная ипотека", "Приведи друга", "Земля врачам", компенсация аренды жилья, доплата молодым специалистам и другие. Для участковых врачей-терапевтов, педиатров и врачей общей практики предусмотрена губернаторская доплата в размере до 32 тыс. рублей.