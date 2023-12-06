В "Литрес" рассказали о литературных предпочтениях россиян в новогодние праздники

По данным книжного сервиса, российские читатели чаще всего предпочитают в эти дни мотивационную и психологическую литературу

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Российские читатели в новогодние праздники больше всего читают мотивационную и психологическую литературу. Также пик ее популярности приходится на ноябрь, сообщили в пресс-службе книжного сервиса "Литрес", проанализировавшего статистику продаж с начала 2019 года.

"За последние пять лет спрос [на психологическую и мотивационную литературу] стабильно рос в январе и ноябре, на эти месяцы приходился пик продаж такой литературы. Наибольший рост в осенний сезон отмечается в ноябре 2023 года: он составил 16% по сравнению с предыдущим месяцем, а в зимний период - в январе 2020 года и достигает почти 50% по сравнению с декабрем 2019 года. Также популярна психологическая литература в июле и августе - в период летних отпусков и подготовки к новому бизнес-сезону", - говорится в сообщении.

Топ-3 самых популярных произведений по количеству проданных экземпляров за последние пять лет возглавила аудиокнига канадского коуча и преподавателя Джона Кехо "Подсознание может все!". Далее следуют психологический бестселлер "К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя" Ольги Примаченко и книга "Пять языков любви" американского писателя и ведущего ток-шоу Гэри Чепмена.

"Сезонный рост интереса к книгам по психологии и саморазвитию вполне можно объяснить. В ноябре читателям часто нужна мотивация доделать запланированное в этом году, а также самоподдержка в самое холодное и темное время года. <...> У многих читателей есть запрос на позитивные изменения в жизни, и Новый год - популярное время для старта: прочитать книги по саморазвитию, зарядиться вдохновением на перемены и начать что-то делать. В декабре, в предновогодней суматохе время есть не всегда, а вот январские праздники и первые недели нового года - самый подходящий период для планирования", - прокомментировала исследование нон-фикшен-редактор группы компаний "Литрес" Елена Тарасова, слова которой приведены в сообщении.