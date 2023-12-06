На Ямале ожидают участия 150 детей в проекте "Юный геолог" в 2024 году

В планах увеличить количество смен до трех

ТАСС, 6 декабря. Число участников экологического проекта Ямала "Юный геолог" в 2024 году достигнет 150, что составляет 83% от общего числа участников за два года существования проекта, сообщили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

"В 2024 году участниками экологического проекта станут 150 детей. Также планируется расширить географию - помимо школьников из ЯНАО, Тюменской области и Волновахи к участию в проекте пригласят ребят из ХМАО. Проект пройдет в три смены. За два года существования проекта в нем приняли участие около 180 детей", - говорится в сообщении.

Площадкой проекта традиционно станет территория вблизи упраздненного поселка Полярного в Приуральском районе. Проект пройдет в три смены с 15 июля по 4 августа, каждая смена продлится семь дней. В предыдущие годы было две смены.

Проект направлен на формирование у подрастающего поколения компетенций в области геологии, экологической культуры, развитие эковолонтерства и туризма на территории Ямала. Заместитель губернатора, директор департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО Андрей Гаранин отметил, что благодаря подобным проектам можно привлекать молодые кадры в округ.