Мурашко заявил о наличии препаратов для лечения микоплазменной инфекции в России

Министр здравоохранения отметил, что заболевание абсолютно управляемое

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Препараты для терапии микоплазменной инфекции есть в наличии в России, заболевание абсолютно управляемое. Об этом журналистам в кулуарах конференции "Медицина и качество" сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Для них препараты все есть, [методы] диагностики все есть, "клиника" по ней тоже - течение понятно. <…> Абсолютно управляемая [инфекция]", - сказал он.

Ранее компетентные учреждения Китая сообщили о росте количества случаев ОРЗ по стране. Ожидается, что в ближайшее время их будет еще больше. В основном это вызвано вирусом гриппа, у некоторых больных наблюдаются риновирус, микоплазменная пневмония, респираторно-синцитиальный вирус и аденовирус. Как утверждается, медики в КНР не выявили возбудителей заболевания, которые были бы прежде неизвестны. Во вторник в пресс-службе Роспотребнадзора отметили, что в России регистрируются отдельные случаи заболеваемости микоплазменной инфекцией. При этом ведомство не фиксирует изменений в клинической картине заболевания, например, появления более тяжелых форм инфекции.