Умер последний ветеран Великой Отечественной войны из Чечни

Ему было 102 года

ГРОЗНЫЙ, 6 декабря. /ТАСС/. Последний участник Великой Отечественной войны из Чеченской Республики Юнус Абдулшаидов умер на 103-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства Чечни.

"Ушел из жизни последний участник Великой Отечественной войны из Чеченской Республики Юнус Абдулшаидов", - говорится в сообщении.

Юнус Абдулшаидов родился 15 июня 1921 года в селении Согунты Ножай-Юртовского района. В годы Великой Отечественной войны был минометчиком. Участвовал в обороне Киева, Воронежа, Ленинграда, освобождении Волхова. За боевые заслуги награжден Орденом Отечественной войны 2-й степени, Орденом Красной Звезды, медалью маршала Жукова, медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", а также множеством юбилейных медалей.

По данным властей, Абдулшаидов вырастил и воспитал трех сыновей и двух дочерей, имеет 21 внука, 47 правнуков. "До последнего дня жил в родном селе Согунты в кругу своих родных и близких людей", - добавили в правительстве региона.