В основе ведущихся против России "войн памяти" лежит крайний национализм

Согласно исследованию ТАСС и "Крибрум", интерпретация исторических событий в школьной программе представляет собой версию истории, официально принятую в государстве и прошедшую утверждение соответствующими государственными органами

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Национальные политические элиты, находящиеся у власти в ряде государств на постсоветском пространстве, целенаправленно и последовательно формируют образ России как врага и агрессора - к такому выводу пришли авторы представленного в среду исследования "Войны памяти. Битва за прошлое", проведенного ТАСС и компанией "Крибрум" при участии Института наследия и современного общества РГГУ.

В основу исследования положено изучение содержания учебников истории, выпущенных на Украине, в Молдавии и Эстонии. Выбор учебников как индикаторов политики властей эксперты объяснили тем, что интерпретация исторических событий в школьной программе представляет собой версию истории, официально принятую в государстве и прошедшую утверждение соответствующими государственными органами. Кроме того, именно курс истории, изучаемый в рамках школьной программы, закладывает основы исторической памяти общества и народа.

Исследование позволило установить: в государствах, основанных на идее этнического превосходства титульной нации, общими закономерностями формирования "официальной версии" истории, говоря научным языком - национального исторического конструкта, становятся раздуваемый до крайности национализм, создание образа врага, формирование в обществе духа национальной исключительности и резкого, доходящего до агрессии неприятия других государств. И в качестве врага фальсификаторы истории обычно выбирают Россию.

Как правило, создатели таких конструктов опираются не на факты, а на вымысел. В ход идет мифотворчество, искажения и откровенные фальсификации, неудобные факты попросту вымарываются, подменяются на выдумки, противоречащие общепринятым знаниям. В этом случае история действительно превращается в поле битвы, на котором разворачиваются "войны памяти", другими словами - конфликты между уже существующим историческим конструктом и сиюминутными интересами тех или иных национальных политических элит.

По мнению генерального директора ТАСС Андрея Кондрашова, исследование представляет особый интерес для работников информационной сферы. " Представленные материалы позволяют нам лучше понять, кто, как, почему и для чего ведет против нашей страны "войны памяти". Без такого понимания сложно разоблачать фальсификаторов и доносить до аудитории нашу собственную точку зрения", - отметил руководитель агентства. Он выразил уверенность в том, что материалы исследования станут ценным инструментом в работе по формированию коллективной исторической памяти российского общества.