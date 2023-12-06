Исследование показало, что соцсети стали инструментом фальсификации истории

Эксперты изучили свыше 1,5 млн сообщений, опубликованных более чем 500 тыс. авторов за период с января 2021 по сентябрь 2023 года

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Социальные сети в России и других государствах на постсоветском пространстве в значительной степени превратились в инструмент фальсификации истории - к такому выводу пришли авторы представленного в среду исследования "Войны памяти. Битва за прошлое", проведенного ТАСС и компанией "Крибрум" при участии Института наследия и современного общества РГГУ.

Основной его целью стало выявление и изучение закономерностей в распространении информации, содержащей признаки фальсификации общих с Россией периодов истории, формирования представления о России или СССР как об агрессоре, оккупанте и колонизаторе, обвинений в геноциде по отношению к народам бывшего СССР и зарубежных стран. Эксперты изучили более 1,5 млн сообщений, опубликованных более чем 500 тыс. авторов за период с января 2021 по сентябрь 2023 года.

Согласно материалам исследования, широкое распространение в социальных сетях получили публикации, нацеленные на дискредитацию победы Советского Союза над нацизмом. Авторы фальсификаций атаковали память как о руководителях СССР и советских военачальниках, так и о простых солдатах Великой Отечественной. Во многих публикациях намеренно идеализировались ложные понятия о "лучшей жизни", которая наступила бы в случае проигрыша СССР в войне.

Авторы исследования наглядно показали и динамику распространения тех или иных лживых тезисов. Например, для продвижения тезиса "Россия - оккупант" авторы публикаций до 2022 года в основном использовали шаблонные измышления по поводу "советской оккупации", а после начала специальной военной операции они переключились на распространение утверждения о том, будто Россия "оккупирует Украину".

По замечанию генерального директора ТАСС Андрея Кондрашова, исследование ясно показывает, что социальные медиа "не только являются важнейшим средством информации и коммуникации, но и превратились в мощнейший пропагандистский инструмент, а в недобросовестных руках - и в оружие". "Наша задача как государственного информационного агентства - быть надежным и эффективным защитником правды истории", - подчеркнул Кондрашов.