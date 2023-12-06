В Полтаве с отравлением госпитализировали 27 студентов

Глава Полтавской областной администрации Филипп Пронин сообщил о вспышке острой кишечной инфекции

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. 27 студентов Полтавского юридического института имени Ярослава Мудрого госпитализированы с отравлением, зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции. Об этом сообщил глава Полтавской областной администрации Филипп Пронин.

"По предварительной информации, в течение ночи с отравлением госпитализировали 27 человек. Это студенты Полтавского юридического института имени Ярослава Мудрого. <...> Зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции", - написал он в своем Telegram-канале.

Пронин добавил, что причины произошедшего устанавливаются, организована проверка столовой, где питались студенты.