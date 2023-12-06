Расходы полиции Стокгольма во время акций с сожжением Корана превысили $350 тыс.

Речь идет только о часах, в течение которых правоохранители работали на демонстрациях, длившихся четыре месяца

СТОКГОЛЬМ, 6 декабря. /ТАСС/. Поддержание порядка на акциях с сожжением Корана, организованных в Стокгольме иммигрантом из Ирака Салваном Момикой, обошлось столичной полиции как минимум в 3,7 млн крон (более $350 тыс.). Об этом сообщило Sveriges Radio.

Речь идет только о часах, в течение которых правоохранители работали на демонстрациях, длившихся четыре месяца. "Это только расходы на зарплату полицейских, которые работали на санкционированных демонстрациях. К этой сумме необходимо прибавить затраты на оборудование и непредвиденные расходы", - сказал представитель полиции Стокгольма Ула Эстерлинг.

Акция с сожжением священной книги мусульман прошла 28 июня с разрешения полиции на площади в центре Стокгольма. 37-летний иммигрант из Ирака Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. В этот день мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха - один из главных религиозных праздников. Впоследствии аналогичные акции не раз проходили в Швеции, а также в Дании, их осудили многие страны.