Собянин осмотрел построенный теннисный центр на территории бывшего Тушинского аэродрома

В здании площадью 8,5 тыс. кв. м разместили шесть теннисных кортов с раздевалками, душевыми и помещениями для хранения спортивного инвентаря

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин ознакомился с результатами строительства теннисного центра в районе станции метро "Спартак" на территории бывшего Тушинского аэродрома.

"Здесь, в Тушино, есть где заниматься - стадионы и "Чкалов Арена", вот этот большой спортивный комплекс. Рядом еще два дворца спорта будет построено, так что будет где заниматься и любителям спорта, и местным жителям. Поздравляю вас с новым залом", - сказал Собянин во время общения с одним из посетителей центра.

В материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы отмечается, что благодаря большому футбольному стадиону и других аренам Тушино станет одним из главных центров развития спорта в Москве, сравнимым по своим масштабам с "Лужниками" и "Крылатским".

Строительство теннисного центра было начато в ноябре 2021 года и завершено в декабре 2023 года. В четырехэтажном здании площадью 8,5 тыс. кв. м разместили шесть теннисных кортов с раздевалками, душевыми и помещениями для хранения спортивного инвентаря. Также имеются зал для настольного тенниса на восемь столов, два зала для игры в сквош, медицинский и административный блоки, тренерские, тренажерный зал, магазин и буфет.

Уточняется, что для маломобильных граждан создана безбарьерная среда. На прилегающей территории организована автостоянка на 17 машиномест. Первых посетителей новый теннисный центр на Волоколамском шоссе планирует принять в 2024 году.