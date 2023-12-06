На ВДНХ в Москве запустили спецпроект для выбора удобного маршрута по выставке

В спецпроекте "Входов много - ВДНХ одна" представлены варианты маршрутов от арки южного входа, Хованского въезда, из Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина Российской академии наук и контрольно-пропускного пункта "1-й Лихоборский"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Спецпроект "Входов много - ВДНХ одна" запустили в Москве. С его помощью посетители смогут выбрать наиболее удобный маршрут прогулки по выставке, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"ВДНХ - одна из самых посещаемых достопримечательностей столицы. Большинство гостей попадают на ее территорию через арку главного входа. Однако есть и другие пути. Для удобства посетителей на сайте ВДНХ создали спецпроект, который подсказывает, с какой стороны удобнее зайти в зависимости от ваших целей", - говорится в сообщении.

В спецпроекте "Входов много - ВДНХ одна" представлены варианты маршрутов для посетителей - от арки южного входа, Хованского въезда, из Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина Российской академии наук и контрольно-пропускного пункта "1-й Лихоборский". "В зависимости от своего местоположения и целей посещения выставки можно выбрать наиболее удобную точку входа. Количество маршрутов в спецпроекте будет пополняться", - отмечается в публикации.

ВДНХ объединяет 49 объектов культурного наследия, общая площадь выставки превышает 325 га. В 2014 году началась масштабная программа возрождения ВДНХ - специалисты приступили к благоустройству территории и восстановлению павильонов выставки.