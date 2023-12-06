В новогоднюю ночь в центре Петербурга организуют салют и мультимедийное шоу

Всего в городе планируют провести около 300 мероприятий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Новогодние праздники в Санкт-Петербурге впервые за несколько лет организуют в полном формате, в центре города состоятся уличные концерты, на Дворцовой площади пройдет мультимедийное шоу, а у стен Петропавловской крепости запустят салют. Как сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании городского правительства, программа празднования Нового года включает около 300 мероприятий.

"Мы выходим на финишную прямую подготовки к новогодним и рождественским праздникам. Они должны пройти без помех, с хорошим настроением у гостей и жителей города. В этом году нас ждет около 300 мероприятий в новогоднюю ночь и в ночь на Рождество. Необходимо обеспечить работу общественного транспорта, меры безопасности на массовых мероприятиях, особенно на Дворцовой площади, подготовить технику, чтобы после новогодних гуляний привести в порядок улицы и площади", - сказал Беглов.

О программе празднования Нового года и Рождества в Санкт-Петербурге рассказал на заседании председатель комитета по культуре Федор Болтин.

"Программа в этом году будет весьма насыщенной. Из-за пандемии масштабные мероприятия в Петербурге несколько лет подряд проводились со значительными ограничениями. В этом году празднование пройдет в полном формате. Новогодние гуляния на Дворцовой площади, Невском проспекте возвращаются в уличный формат и начнутся в 23:00 31 декабря. Мультимедийный сценический комплекс перенесет гостей Дворцовой площади в атмосферу сказки и волшебства. Зрителей ждет музыкальная программа, в которой примут участие звезды нескольких поколений. Кульминацией праздничной программы станет салют с пляжа Петропавловской крепости, он окрасит огнями небо Петербурга в 3:00", - сообщил Болтин.

На Дворцовой площади оформят композицию с главной городской новогодней елкой, которая зажжет огни 20 декабря. На фасаде здания Главного штаба с 23 декабря по 8 января ежедневно будут демонстрировать световое шоу, посвященное истории Санкт-Петербурга, его современным достижениям и будущим проектам. В новогоднюю ночь там будут транслировать обращение президента России.

Концерты и развлекательные программы организуют во всех районах Петербурга и в Кронштадте. Праздничное оформление Петербурга будет более роскошным, чем в прошлые годы. Как рассказал на заседании председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол, праздничное оформление предполагается по 700 адресам. Это в 3,5 раза больше по сравнению с 2022 годом. В городе используют около 11 тыс. элементов праздничного оформления, в два раза больше, чем годом ранее. В новогоднюю ночь в Петербурге будут работать метро и общественный транспорт.