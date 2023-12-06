В Подмосковье подготовили подъезд к месту вырубки главной новогодней елки

Дерево срубят в городском округе Щелково 11 декабря

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Дорожные службы подготовили подъездную дорогу для сруба и дальнейшей транспортировки главной новогодней елки страны. Дерево срубят в городском округе Щелково 11 декабря, сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Дорожники подготовили подъездную дорогу длиной 400 м к месту вырубки. Также для комфортного проезда гостей праздника и спецтехники здесь обустроили парковку и площадку - общая площадь работ составила 6 тыс. кв. м. Всего в работах были задействованы 15 дорожных рабочих и 9 единиц спецтехники", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что главную новогоднюю ель срубят 11 декабря в городском округе Щелково. Она будет доставлена в Кремль 13 декабря.