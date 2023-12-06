Дума может на следующей неделе принять законы о добровольцах Росгвардии

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн напомнил, что документы предлагают "распространить на Росгвардию все те полномочия и механизмы, которые уже сегодня установлены законами для Минобороны"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг может рассмотреть во втором чтении пакет законопроектов о праве Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования, в третьем чтении документы могут быть рассмотрены уже на следующей неделе, сообщил один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

"Наш пакет законопроектов о добровольческих формированиях в Росгвардии подготовлен ко 2-му чтению и может быть рассмотрен Госдумой уже завтра. В этом случае <…> окончательное 3-е чтение состоится на следующей неделе", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что документы предлагают "распространить на Росгвардию все те полномочия и механизмы, которые уже сегодня установлены законами для Минобороны". "Это обусловлено активным участием росгвардейцев в СВО и выполнением задач, схожих с функционалом Минобороны", - отметил Хинштейн.

О законопроектах

Речь идет о пакете законопроектов, которые были внесены в Думу группой депутатов и сенаторов в сентябре, в первом чтении инициативы были приняты в октябре. Так, в законе "Об обороне" предлагается прописать, что добровольческие формирования могут создаваться по решению президента России не только Минобороны РФ, но и Росгвардией. Такие добровольческие формирования Росгвардии смогут быть привлечены для выполнения отдельных задач в области обороны в период проведения мобилизации, действия военного положения, в условиях вооруженного конфликта, а также в случае введения режима контртеррористической операции и при использовании войск нацгвардии за пределами РФ.

Для вступления в создаваемые Росгвардией добровольческие формирования граждане будут заключать соответствующие контракты.

Законопроекты также устанавливают, что на граждан, пребывающих в добровольческих формированиях Росгвардии, и членов их семей будет распространяться такой же объем социальных гарантий, льгот и компенсаций, который в настоящее время предоставляется добровольческим формированиям Минобороны РФ. Корреспондирующие изменения вносятся в Трудовой, Налоговый и Уголовный кодексы РФ, а также в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Добровольцам Росгвардии также предлагается предоставлять бесплатную юридическую помощь, приостанавливать в их отношении арбитражное, гражданское, административное судопроизводство и исполнительное производство на период пребывания в формированиях.

Помимо этого, поправки в закон "Об образовании в РФ" устанавливают, что граждане, заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Росгвардию, получают право на обучение в вузах за счет бюджета в пределах отдельной квоты. Пребывание в добровольческих формированиях Росгвардии предлагается также отнести к индивидуальным достижениям при поступлении в вузы и колледжи.