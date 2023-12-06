Минэкологии оптимизирует услугу по оформлению лицензий на добычу подземных вод

Как отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, после проведения оптимизации срок предоставления услуги сократится с 50 до 45 рабочих дней

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Срок оформления лицензий на добычу подземных вод сократят в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.

"Минэкологии Подмосковья продолжает работу по оптимизации и цифровизации государственных услуг в сфере природопользования. Специалисты приступили к оптимизации еще одной услуги: предоставление права и оформление лицензий на пользование участками недр местного значения, содержащими подземные воды, - добыча подземной воды", - говорится в сообщении.

Как отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, слова которого приводит пресс-служба, после проведения оптимизации количество документов, необходимых для оформления лицензии, уменьшится с 16 до 10, а срок предоставления услуги сократится с 50 до 45 рабочих дней. Вывод изменений на региональный портал государственных и муниципальных услуг (РПГУ) запланирован на 29 марта 2024 года.

"Это очень важная и востребованная услуга в Подмосковье. Она актуальна для широкого круга заявителей: СНТ и коттеджная застройка, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, владельцев различного бизнеса", - подчеркнул Фирсов.

Как резюмировали в Минэкологии, получение лицензии на добычу подземных вод не требуется лишь в случае, если одновременно выполняются несколько условий: добывается не более 100 куб. м воды в сутки, вода используется для собственных нужд владельца скважины, а также если водоносный горизонт, на который пробурена скважина, не является источником централизованного водоснабжения и использование подземных вод не связано с осуществлением предпринимательской деятельности.