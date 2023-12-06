Турчак указал главам нескольких регионов РФ на срыв сроков строительства школ

Первый вице-спикер Совфеда сделал замечание после отчета главы Приморского края Олега Кожемяко о невозможности достроить в 2023 году школу в развивающемся районе Владивостока

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак на всероссийском штабе капремонту школ с Минпросвещения указал главам некоторых регионов на срыв сроков строительства и ремонта образовательных учреждений. Замечание он сделал после отчета главы Приморского края Олега Кожемяко о невозможности достроить в 2023 году школу в развивающемся районе Владивостока.

"Не только к вам обращаюсь, но и ко всем коллегам, которые срывают сроки и по строительству, и по капитальному ремонту. Мы боремся за то, чтобы эта программа [федерального финансирования работ] продолжалась, мы боремся за то, чтобы к этой программе президентской были добавлены учреждения среднего профессионального образования, мы боремся за то, чтобы строились новые детские сады, но первый вопрос к нам и не только у Минфина. <...> Вопиющие есть примеры, когда с 2019 года все это тянется, объекты 2022 года в 2023 [году] не введены, и так далее, а сейчас мы вылезаем в 2024 [год]", - сказал Турчак.

По его словам, из-за неисполнения работ в срок одними регионами, пострадать могут другие - причем те, которые при невысокой бюджетной обеспеченности справляются с задачами и где строительство и ремонт идут в соответствии либо с опережением графика.

Глава Приморья, в свою очередь, сообщил о сложностях со строительством школы на 1 275 мест в развивающемся районе Патрокл во Владивостоке, которая должна была быть построена в 2022 году. Объект возводит компания "ГК "Альянс" по нацпроекту "Образование".

"У нас было 20 объектов, три мы добавили в ноябре - в результате сложившейся экономии. По пяти учреждениям у нас пока не закрыты [сроки], но два - на стадии подписания акта вводов, осуществляется приемка работ. По трем школам к 22 декабря работы будут выполнены, риски отсутствуют. <…> У нас есть действительно проблемная школа на Патрокле, школа большая, <…> 2,9 млрд рублей - стоимость школы, был аванс 1,9 млрд, пока освоение - чуть больше 1 млрд", - сказал Кожемяко, отметив, что работы выполняет крупная компания, которая хорошо показала себя в других регионах.

Губернатор добавил, что сейчас на объект привлекают дополнительных подрядчиков, которые смогут привлечь дополнительные силы. "Ее мы точно никак не сможем ввести [до конца этого года], <…> по большому счету, мы и с компанией не можем сейчас расторгнуть договор, <…> будем дотягивать с тем, чтобы в 2024 году она была сдана к началу учебного года", - сказал глава Приморья.