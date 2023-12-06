В Дагестане за четыре года турпоток увеличился в два раза

Как уточнил председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов, в регионе почти вдвое выросло количество турагентов

МАХАЧКАЛА, 6 декабря. /ТАСС/. Турпоток в Дагестан за последние четыре года увеличился в два раза. На конец года в регионе ожидается порядка 1,7 млн туристов, сказал на пресс-конференции в Махачкале председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.

"С 2019 года въездной туристский поток в Республику Дагестан увеличился почти в два раза. На конец 2023 года мы ожидаем 1,69 млн человек", - сказал он.

По его словам, почти в два раза увеличилось и количество турагентов.

"Количество туристских предприятий возросло до 134 единиц из них 54 туроператоров, 80 турагентов (в 2019 году - 48 единиц). С 2023 года на территории республики осуществляют свою деятельность 93 экскурсовода и гидов-переводчиков, прошедших федеральную аттестацию. Общее число коллективных средств размещения достигло 601 (в 2019 году было 255)", - добавил Абдулмуслимов.