На улице Демьяна Бедного в Москве планируют обустроить парк площадью более 23 га

Территорию намерены привести в надлежащий вид и разместить в ее границах объекты рекреации и отдыха

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Заброшенную территорию в районе Хорошево-Мневники планируется привести в порядок и благоустроить. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Активное градостроительное развитие столицы предусматривает не только возведение новых объектов, но и формирование благоприятной, комфортной для жизни и отдыха среды. В том числе это достигается и созданием новых рекреационных зон", - сказала Княжевская, слова которой приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Она привела в качестве примера территорию площадью 23,2 га в районе Хорошево-Мневники.

"Лесной массив, расположенный между улицами Народного Ополчения и Демьяна Бедного, а также жилой застройкой находится в заброшенном и захламленном состоянии. Мы предлагаем привести территорию в надлежащий вид и разместить в ее границах объекты рекреации и отдыха", - заключила Княжевская.