Варламову опять грозит штраф за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях

Санкция статьи предусматривает штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для физических лиц

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Блогеру Илье Варламову (признан в РФ иноагентом) грозит очередной штраф за неуказание на своих публикациях в соцсетях статуса иностранного агента. Об этом ТАСС сообщили в Мещанском суде Москвы, куда поступил соответствующий протокол об административном правонарушении.

"В суд поступил протокол, составленный по ст. 19.34 КоАП РФ (производство и распространение иноагентом материалов без указания на то, что эти материалы произведены и распространены иноагентом). Дата заседания по делу пока не назначена", - сказали в суде. Санкция статьи предусматривает штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для физических лиц.

В августе блогер был оштрафован на 30 тыс. рублей за аналогичное правонарушение.

В конце марта Минюст внес Варламова в реестр иноагентов. В ведомстве заявили, что он распространяет недостоверную информацию о принимаемых органами власти решениях и проводимой ими политике, получает поддержку от иностранных источников.