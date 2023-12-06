Более 2 млн жителей Подмосковья оформили получение компенсации за ЖКУ

Мера поддержки доступна почти 20 льготным категориям граждан

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Свыше 2 млн жителей Московской области оформили получение компенсации за жилищно-коммунальные услуги. Она доступна почти 20 льготным категориям граждан, среди которых многодетные семьи, ветераны и инвалиды, сообщила пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

"В Подмосковье 2,2 млн жителей получают компенсацию за ЖКУ - это свет, газ, отопление, вода, капремонт, вывоз мусора и др. Такая компенсация доступна многодетным семьям, ветеранам, инвалидам, пенсионерам и другим льготным категориям. Всего таких категорий порядка 20. Компенсация предоставляется в пределах нормативов потребления", - привели в тексте слова министра социального развития Подмосковья Людмилы Болатаевой.

В пресс-службе добавили, что компенсация предоставляется тем, кто зарегистрирован в Московской области и исправно платит за жилищно-коммунальные услуги. Для получения компенсации важно отсутствие задолженности.

В министерстве пояснили, что многодетные семьи, ветераны труда, инвалиды и ветераны боевых действий получают компенсацию проактивно: на портале госуслуг Московской области жителю придет предзаполненное заявление, нужно только проверить личные данные и номер банковского счета, дать согласие на обработку данных. Компенсация будет приходить до конца месяца, следующего за прошедшим.