Тульская область планирует выдавать землю получившим награды за участие в СВО

Проект закона о дополнительных мерах социальной поддержки внес в областную думу губернатор региона Алексей Дюмин

ТАСС, 6 декабря. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин предложил ввести в регионе новую меру поддержки участников специальной военной операции (СВО). Военнослужащим, добровольцам, росгвардейцам с наградами за участие в СВО планируют предоставлять в собственность земельный участок, сообщает правительство Тульской области.

"Губернатор Алексей Дюмин внес в Тульскую областную думу проект закона о дополнительных мерах социальной поддержки. Они будут распространяться на граждан, удостоенных государственных наград, в том числе из числа участников СВО, а также членов их семей. Проект предусматривает предоставление в собственность земельного участка бесплатно или единовременной денежной выплаты", - говорится в сообщении.

Уточняется, что право на такую меру поддержки получат военнослужащие, добровольцы и росгвардейцы, а также имеющие специальные звания полиции, награжденные орденами РФ за заслуги в ходе СВО и являющиеся ветеранами боевых действий. "Также выбрать между получением участка или выплаты смогут и Герои Советского Союза, Герои РФ, полные кавалеры ордена Славы. В случае гибели награжденного, в том числе в ходе специальной военной операции, члены их семей (супруга, дети, родители) будут иметь право на единовременную выплату", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Тульской области Алексей Дюмин расширил список участников СВО, имеющих право на единовременную выплату в 100 тыс. рублей от региона. В него включены заключившие контракт не ранее 1 января 2023 года на срок от полугода по направлению от Росгвардии региона, а также мобилизованные Тульским военкоматом после 31 августа 2023 года и заключившие контракт непосредственно в воинских частях Тульского гарнизона. В регионе действует комплекс мер поддержки семей участников СВО, в том числе единовременные выплаты по 10 тыс. на детей до 18 лет и до 23 лет, если они являются студентами-очникам, 120 тыс. рублей на догазификацию, льготы на оплату капремонта, социальный наем жилья и проезд на общественном транспорте, бесплатные путевки на отдых для детей.