В РФ к 2030 году планируют подготовить около 65 тыс. специалистов по беспилотникам

В Минобрнауки ранее сообщали, что с 1 января начнет реализацию национальный проект "Беспилотные авиационные системы", в рамках которого будут разработаны и направлены в университеты модули для включения в образовательные программы по подготовке кадров в сфере беспилотной авиации

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Порядка 65 тыс. специалистов для отрасли беспилотных авиационных систем (БАС) планируется подготовить в России к 2030 году, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Очень горячая для нас тема: отечественные составные части для БАС. Прежде всего, там силовые установки, бортовые вычислители, все это реализуется. Планируется обучение 65 тыс. человек до 2030 года", - сказал он, выступая на правительственном часе в Госдуме.

Ранее в Минобрнауки сообщали, что с 1 января начнет реализацию национальный проект "Беспилотные авиационные системы", в рамках которого также будут разработаны и направлены в университеты модули для включения в образовательные программы по подготовке кадров в сфере беспилотной авиации. Также будут определены специальности и направления подготовки, по которым будет рекомендовано включение модулей в образовательные программы.

В июне правительство РФ утвердило стратегию развития беспилотной авиации России до 2030 года, согласно которой в течение ближайших 6,5 лет в стране должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников. Рост российского рынка беспилотных авиационных систем должен составить около 1 млн единиц в год к 2035 году, рыночная доля отечественных производителей постепенно должна вырасти с 50% до 80%.