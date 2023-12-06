В Словакии до апреля продлили выплату госпособий за размещение беженцев с Украины

Увеличение срока кабмин аргументировал продолжающимся конфликтом на Украине

БРАТИСЛАВА, 6 декабря. /ТАСС/. Правительство Словакии продлило до апреля 2024 года выплату государством пособий собственникам жилья за размещение беженцев с Украины. Об этом сообщило Словацкое телевидение.

Пособия, выплата которых должна была прекратиться 31 декабря 2023 года, собственники жилья, где проживают беженцы, будут получать до 31 марта будущего года включительно. Увеличение срока кабмин аргументировал продолжающимся конфликтом на Украине.

Между тем власти вдвое урезали размер пособия: с €24,2 до €12 в сутки за беженца старше 15 лет, а за детей - с €12,1 до €6 в сутки.