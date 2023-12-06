Суд 10 января рассмотрит очередной "иноагентский" протокол на Ровшана Аскерова

Штраф может составить до 50 тыс. рублей

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы 10 января рассмотрит протокол о нарушении закона об иноагентах игроком "Что? Где? Когда?" Ровшаном Аскеровым (признан в РФ иноагентом). Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Протокол в отношении Аскерова составлен по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство информационных материалов иностранным агентом без соответствующей маркировки). Его рассмотрение назначено на 10 января", - сказала собеседница агентства. Максимальное наказание за это правонарушение - штраф в размере 50 тыс. рублей.

Аскеров был признан иноагентом в декабре 2022 года. Ранее он уже дважды штрафовался за нарушение правил деятельности иностранных агентов.

В отношении него также расследуется уголовное дело о реабилитации нацизма. Следствием установлено, что весной этого года Аскеров опубликовал на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память маршала Георгия Жукова. Обвиняемый находится в федеральном розыске.