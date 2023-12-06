Дерипаска выиграл иск к правозащитнице Романовой из-за ее интервью о ЧВК

Суд обязал Ольгу Романову опровергнуть не соответствующие действительности и порочащие сведения путем публикации на личной странице в соцсети X (ранее Twitter)

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Таганский суд Москвы удовлетворил иск Олега Дерипаски к правозащитнице Ольге Романовой о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом ТАСС сообщил адвокат российского предпринимателя Алексей Мельников.

"Суд признал не соответствующими действительности и порочащими честь Олега Дерипаски сведения, распространенные Ольгой Евгеньевной Романовой в интернете о наличии у Олега Владимировича частных военных компаний. Суд обязал Романову опровергнуть не соответствующие действительности и порочащие сведения путем бессрочной публикации на личной странице в Twitter (ныне соцсеть X), а также установил судебный штраф за возможное неисполнение Романовой решения суда в размере 10 тыс. рублей за каждый день", - сказал адвокат.

Ранее бизнесмен отозвал иск в отношении журналистки Елизаветы Осетинской (признана в РФ иноагентом), так как она удалила все спорные фрагменты из интервью на YouTube. В свою очередь в отношении ответчицы Ольги Романовой исковые требования были расширены, оспаривались ее слова в интервью журналистке Гордеевой. Дерипаска просил суд признать информацию не соответствующей действительности и обязать Романову опубликовать опровержение в своем аккаунте в Twitter (ныне соцсеть X), а также установить ей судебный штраф, если она этого не сделает добровольно.

Как сообщал ранее Мельников, поводом для обращения бизнесмена в суд стало интервью Романовой, в котором она сообщила недостоверную информацию о том, что Дерипаске принадлежат ЧВК, действующие на юге России.