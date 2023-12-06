Минздрав: остатки вакцин против ветряной оспы в России составляют более 100 тыс. упаковок

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Вакцина против ветряной оспы "Варилрикс" в 2023 году введена в гражданский оборот в объеме 203 280 упаковок, остатки на сегодняшний день составляют более 100 тыс. упаковок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава России.

"По данным Росздравнадзора, в 2023 году в гражданский оборот введено 203 280 упаковок вакцины "Варилрикс", что примерно соответствует годовому объему поставок всех типов вакцин от ветрянки в прошлом году. Остатки, по данным системы маркировки лекарств, на сегодняшний день составляют более 100 тыс. упаковок", - говорится в сообщении.