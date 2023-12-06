Под Калининградом перезахоронили останки погибших в марте 1945 года советских летчиков

Как сообщил председатель совета региональной общественной организации "Совесть" Руслан Хисамов, удалось установить имена героев

КАЛИНИНГРАД, 6 декабря. /ТАСС/. Церемония захоронения останков четверых летчиков, погибших в марте 1945 года в ходе Восточно-Прусской наступательной операции советских войск, прошла под Калининградом, сообщил ТАСС председатель совета региональной общественной организации "Совесть" Руслан Хисамов, активисты которой нашли и подняли из земли фрагменты самолетов с останками летчиков.

"Фрагменты двух боевых самолетов - штурмовиков Ил-2, а также останки четверых летчиков, считавшимися все послевоенные годы без вести пропавшими, были обнаружены поисковиками отряда "Совесть" в сентябре 2018 года в 4-5 км западнее поселка Пятидорожное Багратионовского района", - рассказал он. По сохранившимся на отдельных фрагментах самолетов номерам, а также боевым наградам, найденным рядом с останками летчиков, удалось установить имена героев.

В составе одного Ил-2 находились пилот младший лейтенант Николай Гальченко, 1916 года рождения, уроженец украинского Борисполя, и воздушный стрелок-радист, младший сержант Шота Чубинидзе, 1924 года рождения, из грузинского села Оджола. Воевали летчики в 956-м штурмовом авиационном полку 311-й штурмовой авиационной дивизии 1-й воздушной армии. Погибли 18 марта 1945 года, во время нанесения ударов по наземным целям врага штурмовик был сбит зенитной артиллерией.

Экипаж второго Ил-2 состоял из пилота, гвардии старшего лейтенанта Александра Мандрыгина, уроженца Иркутской области и воздушного стрелка-радиста, гвардии старшины Михаила Демина, уроженца Курской области. Погибли они 19 марта 1945 года, летчики нанесли большой урон живой силе и технике врага, но были сбиты его зенитной артиллерией.

"Нам удалось также найти родственников отважных летчиков. Сообщили им о месте героической гибели и перезахоронении останков. К сожалению, никого из родных не осталось у Михаила Демина", - отметил Хисамов. Собеседник также рассказал, что в течение двух дней, 18 и 19 марта 1945 года, в этом районе бывшей Восточной Пруссии погибли семь экипажей штурмовиков Ил-2, наносившие массированные удары по отступавшему врагу. Спустя более 70 лет поисковикам отряда "Совесть" удалось найти фрагменты шесть самолетов и останки летчиков. По двум штурмовикам продолжаются архивные работы, экипаж одного из них идентифицирован и тоже позднее будет перезахоронен.

На мемориальном комплексе в поселке Пятидорожное, где в братской могиле покоится прах более 2,5 тыс. советских солдат, с воинскими почестями перезахоронили останки четверых летчиков. Прогремели залпы оружейного салюта, на свежие могилы легли венки и цветы от благодарных потомков.