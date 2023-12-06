Суд в Москве рассмотрит протокол о нарушении закона об иноагентах Фондом Карнеги

Максимальное наказание по этому составу правонарушения - штраф в размере 50 тыс. рублей

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Таганский суд Москвы получил протокол о нарушении закона об иноагентах организацией "Фонд Карнеги за международный мир" (признана в РФ иноагентом). Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В суд поступил протокол по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство информационных материалов иностранным агентом без соответствующей маркировки) в отношении организации "Фонд Карнеги за международный мир". Дата его рассмотрения пока не назначена", - сказала собеседница агентства. Максимальное наказание по этому составу правонарушения - штраф в размере 50 тыс. рублей.

Фонд был включен в реестр иноагентов в апреле 2023 года.

Экспертно-аналитический центр "Фонд Карнеги за международный мир" был создан в 1910 году. Он специализируется на аналитике в области международных отношений. Московское отделение центра прекратило работу в апреле 2022 года.