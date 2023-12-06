Мишустин уверен, что искусственный интеллект не заменит человека-программиста

Премьер-министр сообщил, что в будущем будут востребованы такие профессии как программист-биолог, программист-инженер, программист-пилот, программист-архитектор, программист дополненной реальности

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин убежден, что в ближайшем будущем искусственный интеллект не сможет заменить программиста-человека. Такое мнение он высказал, отвечая на вопросы слушателей его лекции в рамках проекта "Знание".

"В первую очередь, мне кажется, что программирование, как сам факт профессиональный, будет востребовано всегда", - сказал премьер.

Тем не менее он отметил, что когда бизнес-процесс уже известен, описано все, то даже профессиональное кодирование становится формализованным, рутинным. "А рутинные процессы легко автоматизировать. С помощью чего их легко автоматизировать? При помощи тех же самых прикладных систем искусственного интеллекта", - пояснил он.

По словам Мишустина, кодирование простых вещей доступно многим системам искусственного интеллекта. "Однако, я не думаю, что такая технология, искусственный интеллект в ближайшие годы полностью сможет заменить человека", - заметил он.

"Правда в том, что программисты, кодеры, теряют конкурентоспособность сегодня без знания предметной области. И знание предметной области, совмещенное с навыками программирования профессионального, это очень важно. Нужно разбираться либо в физике, либо в химии, либо в биологии, либо в медицине, либо совершенствовать просто собственные навыки, сочетая их с умением именно программировать. И так вы можете добиться очень большого успеха, подстраивая умения под требование времени", - порекомендовал Мишустин.

Премьер добавил, что в будущем будут востребованы такие профессии как программист-биолог, программист-инженер, программист-пилот, программист-архитектор, программист дополненной реальности. "Думаю, надо быть крайне аккуратным. Не надо формализовывать все. Алгоритмизация и формализация процедур, связанных с написанием кода, уходит в прошлое. На сегодняшний день предметная область, знание целеполагания в ней, совмещенное с профессиональным уровнем постановщиков задачи, будет более востребовано", - заключил глава правительства.