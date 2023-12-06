Видеонаблюдение на выборах президента будет организовано во всех регионах РФ

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Видеонаблюдение на выборах президента РФ в марте следующего года будет организовано во всех 89 регионах страны, оно будет охватывать участки, где будут голосовать примерно 80% избирателей. Соответствующее постановление в среду приняли члены Центризбиркома РФ на заседании комиссии.

По словам зампредседателя ЦИК Николая Булаева, видеонаблюдение охватит около 40 тыс. избирательных участков в 85 субъектах РФ. Он добавил, что в территориальных избирательных комиссиях (ТИК) Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей будет проведена тестовая организация видеонаблюдения.

"На мой взгляд, это можно сделать. И посмотреть, как это работает, а позже, на следующих выборах, будем принимать решение уже о более широком применении видеонаблюдения", - сказал Булаев.

Доступ к служебному порталу с трансляциями с участков будет у избирательных комиссий всех уровней, представителей зарегистрированных кандидатов и партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, наблюдателей от общественных палат, уполномоченного по правам человека, представителей Совета по правам человека, технических операторов (Минцифры России). Избиратели получат возможность следить за трансляциями в центрах общественного наблюдения.