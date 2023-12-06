Мобильное приложение "112" позволяет оформить ДТП в Подмосковье без ГИБДД

Пользователи могут оперативно узнать, где находится автомобиль, и забрать его со штрафстоянки

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Мобильное приложение "Системы-112" Московской области позволяет самостоятельно оформлять мелкие ДТП без участия сотрудников ГИБДД, сделать это можно в упрощенной форме с помощью специального справочника. Об этом журналистам сообщил начальник "Центра 112" Московской области Алексей Вагутович.

"[В приложении] есть дополнительные функции. Например, упрощенное оформление мелких ДТП. Оно осуществляется по алгоритму, который прописан в приложении", - сказал он. По словам Вагутовича, приложение также предоставляет информацию об эвакуации транспортного средства.

Пользователи могут оперативно узнать, где находится автомобиль, и забрать его со штрафстоянки. Статус автомобиля можно посмотреть в личном кабинете. В случае поломки или аварийной ситуации на дороге граждане могут вызвать эвакуатор.