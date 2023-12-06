Мишустин считает, что IТ-специалисты всегда найдут работу, в том числе в науке

По словам премьер-министра, за всеми открытиями стоит "коллективный труд новаторов, предпринимателей, инженеров и ученых"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Специалисты в сфере информационных технологий всегда найдут себе работу, в том числе в научной среде. Такое мнение высказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления в рамках проекта "Знание. Лекторий" на выставке-форуме "Россия".

"Человек, который занимается проектированием информационных систем, технологическим развитием сложнейшей инфраструктурной части средств связи - всегда найдет себе работу. И в науке тоже", - сказал он, отвечая на вопрос слушателя лектория о том, что делать, если хочется работать в научной сфере, но нет выдающихся способностей.

Премьер также сравнил технологические открытия прошлого и современности. "Если прошлое, то там всегда стояли коллективы и личность, которая была известна", - пояснил Мишустин. По мнению главы кабмина, сейчас за всеми открытиями стоит "коллективный труд новаторов, предпринимателей, инженеров и ученых". Он привел в пример такие технологии, как 3D-печать, спутниковая навигация, смартфоны, генеративный искусственный интеллект, "такие простые вещи", как электронные книги и даже интернет.

"Не обязательно становиться ученым, если вдруг нет каких-то суперзадатков, вот если хочется прям открыть что-то такое, [например] еще одну из семи [математических] задач [тысячелетия] решить. Можно добиваться результата другим путем", - пояснил председатель правительства.

"Ученые помогают получить знания через исследования, инженеры находят им практическое применение, а бизнес производит продукты и сервисы на основе всего этого. И вы можете присоединиться к такой работе, выбрав для себя нужное место", - подчеркнул Мишустин.