Вильфанд заявил о возможном обновлении климатических рекордов по итогам года

По словам научного руководителя Гидрометцентра, 2023 год станет самым теплым в мире за всю историю метеонаблюдений

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Нынешний год станет самым теплым в мире за всю историю метеонаблюдений. Ожидается, что он установит и несколько других климатических рекордов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"2023 год - можно уверенно говорить, что будет рекорд по температуре, и он побьет многие климатические рекорды, которые были зафиксированы раннее", - рассказал он на пресс-конференции в ТАСС.

Например, по словам Вильфанда, рекорд может быть зафиксирован по толщине или количеству льда в Антарктике. Ранее глобальное потепление не влияло на эти характеристики, в последние годы отмечается отрицательная динамика.

Метеоролог также рассказал, что в России истекший ноябрь занимает 4 место среди самых теплых месяцев. "Теплее были только 2020, 2013 и 1924 годы. Осень в России - вторая самая теплая. А самая теплая была совсем недавно, в 2020 году", - рассказал он.