В Кемерове и Новокузнецке отменили или задержали вылеты нескольких авиарейсов

Рейс из Москвы в Кемерово совершил вынужденную посадку в Томске

КЕМЕРОВО, 6 декабря. /ТАСС/. Несколько вылетов авиарейсов отменили или задержали в аэропортах Новокузнецка и Кемерова из-за метеоусловий, сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Сегодня в связи с неблагоприятными погодными условиями в международных аэропортах Новокузнецк (Спиченково) имени Б.В. Волынова и Кемерово имени А.А. Леонова объявлены задержки и отмены рейсов авиакомпаний "Победа", "Северный ветер", "Сибирь" в Новосибирск, Москву, Сочи. Рейсы авиакомпаний "Победа" и "Сибирь" из Кемерова в Москву и Новосибирск отменены. Одно из воздушных судов авиакомпании "Победа", следовавшее маршрутом Москва - Кемерово, по указанной причине совершило посадку в Томске", - говорится в сообщении.

В публикации уточнили, что пассажиров оборотного рейса в Москву и незавершенного рейса в Кемерово доставят в пункты назначения альтернативным видом транспорта. Рейс из Новокузнецка в Сочи запланирован не ранее чем через 6 часов, в Новосибирск - через 12 часов, в Москву - через 2 часа с момента задержки.

По данным синоптиков, в Кузбассе метель, порывы ветра достигают 25 м/с. В Томской области температура воздуха местами упала до -36 градусов.