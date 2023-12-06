В Новосибирской области за сутки выпала половина месячной нормы снега

Видимость при таком снегопаде составляет 200-500 м

НОВОСИБИРСК, 6 декабря. /ТАСС/. Половина месячной нормы осадков выпала за сутки в Новосибирской области. Об этом рассказала ТАСС начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова.

"Будет [к концу метеорологических суток] в пределах 15 мм - это, согласно категории, сильный снег. Месячная норма - за декабрь 33 мм выпало по городским станциям", - сказала она, уточнив, что видимость при таком снегопаде составляет 200-500 м.

По данным "Яндекс.Карт", в Новосибирске пробки достигли 10 баллов. В пресс-службе регионального Минтранса ТАСС рассказали, что на дорогах Новосибирской области для борьбы со снегопадом задействовано более тысячи единиц техники. В пресс-службе Федерального дорожного агентства "Сибуправдор" рассказали, что на федеральных трассах Западной Сибири к уборке снега привлечено около 350 единиц техники, из них 160 в Новосибирской области. В пресс-службе мэрии добавили, что на дорогах города работает 187 единиц спецтехники.

По данным регионального главка МЧС, в области действует штормовое предупреждение из-за погодных условий. Для предупреждения чрезвычайных ситуаций ограничено движение пассажирского транспорта по всем междугородним направлениям. Жителям региона рекомендовано воздержаться от междугородних поездок.

По данным синоптиков, сильный снегопад будет продолжаться в Новосибирской области до середины ночи. К утру четверга снегопад прекратится, резко похолодает. Утром температура опустится до -24 градусов и в течение дня снизится до -29 градусов. С 8 по 13 декабря ожидается мороз до минус 40 градусов.