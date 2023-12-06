Госдума ввела порядок определения долей на интеллектуальную собственность

Соответствующим законопроектом предлагается дополнить новыми положениями ст. 1229 Гражданского кодекса РФ

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий механизм определения долей в исключительном праве на результаты интеллектуальной собственности и особенности распоряжения ими.

Документ внесли в палату парламента в ноябре председатели комитетов Госдумы и Совета Федерации по госстроительству Павел Крашенинников и Андрей Клишас. Тогда Крашенинников пояснил, что на стадии использования результатов интеллектуальной деятельности зачастую возникают ситуации, когда исключительным правом обладает несколько правообладателей. Их интересы могут не совпадать, что приводит к конфликтам в этой сфере, отмечал парламентарий.

Законопроектом предлагается дополнить новыми положениями ст. 1229 (исключительное право) Гражданского кодекса РФ. По ним доли в исключительном праве, принадлежащем совместно нескольким правообладателям, могут быть определены законом, соглашением правообладателей, а в случае спора - судом. В соглашении правообладателей о выделении долей должны быть определены в том числе условия о порядке принятия правообладателями решений о распоряжении исключительным правом и о порядке выхода правообладателя из состава обладателей исключительного права. Само соглашение должно быть заключено в письменной форме.

Также предусматривается, что отчуждение доли в исключительном праве третьему лицу будет возможно с согласия остальных правообладателей. Каждое из лиц, совместно обладающих исключительным правом, будет вправе отказаться от него в пользу остальных правообладателей. При этом доля отказавшегося переходит к другим правообладателям безвозмездно и пропорционально их долям, если законом или соглашением, не предусмотрено иное.

Законопроектом определяется порядок распределения доходов от совместного использования результата интеллектуальной деятельности и расходов правообладателей, в том числе по оплате патентных пошлин.