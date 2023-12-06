Руководитель Гидрометцентра сообщил, что новогодняя ночь в Москве будет со снегом

По словам Романа Вильфанда, растаять такой снег может при условии, что восемь дней подряд в столице будет плюс 10 градусов

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Снежный покров будет сохраняться в Москве ближайшие месяцы, поэтому новогодняя ночь точно будет со снегом. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Говоря о новогодней ночи, можно уверено говорить, что она будет со снегом. Ничего более конкретного [нельзя сказать]. Только то, что она будет снежной", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

По словам Вильфанда, сейчас высота сугробов в Москве достигает 37 см, что является рекордом. Растаять такой снег может при условии, что восемь дней подряд в столице будет плюс 10 градусов. "Чего не бывает [в этот период], к счастью", - отметил Вильфанд.