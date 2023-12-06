Мишустин заявил, что студенты должны подрабатывать, но без ущерба для учебы

Премьер-министр рассказал, что сам подрабатывал каменщиком, грузчиком, инженером

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Всем студентам необходимо подрабатывать, но это не должно происходить в ущерб учебе. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с лекцией в рамках проекта "Знание".

"Надо поискать совмещение возможностей, которые вам дает ваша работа, с навыками в учебе. И практика вместе с теорией дадут свой синергический эффект. А подрабатывать нужно точно. Ну, конечно, если только у вас есть необходимые средства для того, чтобы [не работать], можно сосредоточиться на учебе, но работать надо. Я считаю, что все молодые люди должны подрабатывать, желательно, как можно раньше, без ущерба для учебы", - сказал он.

Говоря про свой опыт подработки в студенческие годы, Мишустин отметил, что "мы все уже, по классику, учились понемногу, где-нибудь и как-нибудь, и подрабатывали". Премьер-министр обратился к министрам, вице-премьеру России Алексею Оверчуку и спросил у них о том, подрабатывали ли они в студенчестве. Оверчук в свою очередь отрицательно помотал головой. "Нет? Совсем нет? Даже в лабораториях? - уточнил председатель правительства у вице-премьера. - Кто подрабатывал, поднимите руку".

Мишустин рассказал, что сам подрабатывал каменщиком, грузчиком, инженером. "На военной кафедре еще работал, но не подрабатывал, уже работал, <…> [еще] учителем информатики. И честно вам скажу, это настолько правильно, когда во время учебы вы подрабатываете", - поделился премьер.