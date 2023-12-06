Достижения Москвы представили на ключевом строительном мероприятии в Дубае

На стенде правительства города представлены около 20 проектов в сферах строительства, спорта, науки и образования, а также здравоохранения

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Достижения российской столицы представлены на крупнейшем строительном мероприятии на Ближнем Востоке, в Африке и Южной Азии - международной выставке Big 5 Global. На 180 кв. м размещена интерактивная мультимедийная экспозиция, посвященная ключевым проектам города, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"На стенде правительства Москвы представлены около 20 проектов в сферах строительства, спорта, науки и образования, а также здравоохранения. Стройкомплекс презентует градостроительные достижения в развитии метро, МЦК и МЦД, строительстве дорог и развязок. Также вниманию международного сообщества в аудиовизуальном формате доступна информация об уникальном проекте, инициированном мэром Москвы Сергеем Собяниным, - программа реновации жилищного фонда", - сказал Левкин, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Отмечается, что выставочное пространство Москвы также включает отдельные мультимедийные зоны девелоперов. В тематической зоне, посвященной "Здоровью", представлен московский многопрофильный клинический центр "Коммунарка", флагманский центр экстренной медицинской помощи, московский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское", инфекционная клиническая больницей № 1 и Московский клинический научный центр имени А. С. Логинова.

"Образование" отражено кластером "Ломоносов", новым кампусом для МГТУ им. Баумана, национальным космическим центром, большими школами на территории бывшего завода ЗИЛ и в Новой Москве. В числе спортивных мегапроектов - Большая спортивная арена олимпийского комплекса "Лужники", международный центр самбо и центр бокса в "Лужниках", спортивный комплекс "Олимпийский", аквакомплекс "Лужники", а также центр гимнастики Ирины Винер-Усмановой", - добавили в пресс-службе департамента.