Мишустин заявил, что считает Путина и добровольцев СВО современными героями

Также глава кабмина выделил основоположника советской космонавтики Сергея Королева

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает современными героями президента РФ Владимира Путина и добровольцев специальной военной операции (СВО). Об этом глава кабмина заявил в ходе выступления в рамках проекта "Знание. Лекторий" на выставке-форуме "Россия".

Отвечая на вопрос о том, кого из современников он считает героями, Мишустин выделил президента РФ Владимира Путина: "Это наш президент для меня. Это позиция его, патриотизм, преданность Родине".

Также глава кабмина выделил основоположника советской космонавтики Сергея Королева (1907-1966): "Наверное, для меня одним из таких очень, скажем, важных людей для своей эпохи был Сергей Павлович Королев". "Вот его пример показывает, что если уметь широко мыслить, то нет ничего невозможного", - обратил внимание Мишустин.

Глава кабмина рассказал, что недавно посетил Московский финансовый форум, где встретился с сотрудниками налоговой и таможенных служб, которые добровольцами отправились на специальную военную операцию. "У нас где-то около 300 человек, я с ними встречался. И это наши ребята, защитники Отечества, кто сегодня выполняет долг перед Родиной, защищая нашу страну на специальной военной операции. Конечно, это герои", - указал глава кабмина.

"Героев очень много. Нужно просто немножко оглянуться", - подытожил Мишустин.

О выставке

Международная выставка-форум "Россия" является первым событием такого масштаба с советских времен. Она продлится до 12 апреля. Задача мероприятия - демонстрация важнейших достижений страны в различных отраслях экономики, а также содействие дальнейшему международному сотрудничеству.

Отдельные павильоны здесь есть у "Сбера", ВЭБ.РФ, "Газпрома", VK, "Роснефти", "Сибура". Также работают музеи ВДНХ и павильоны СНГ. Помимо выставки проходят культурно-развлекательные и деловые мероприятия, концерты, различные образовательные проекты. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.