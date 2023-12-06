Мишустин посоветовал молодежи стремиться не к чиновничеству, а к профессионализму

Премьер-министр РФ отметил, что сначала необходимо получить предметные знания, профессионализм, а потом выбирать, кем стать

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посоветовал молодым людям мечтать стать не государственным чиновником, а профессионалом своего дела.

"Я от всей души желаю не мечтать стать чиновниками, потому что для меня категория вот эта, чиновник - не чиновник, она не имеет никакого значения. Есть люди профессионалы, которые любят свою родину, которые работают на страну. Если они в государственной службе, в государственном управлении встречаются, здорово. Там огромное количество профессиональных, четких людей, которые все делают для страны", - сказал Мишустин, выступая в лектории "Знания" на полях выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

По его словам, в бизнесе тоже есть огромное количество профессиональных людей. "Учитесь. Сначала предметные знания, профессионализм, а потом выберите, кем стать", - добавил он.

Как отметил глава правительства, прежде всего надо учиться тому направлению знаний, которое нравится больше всего.

"Становиться профессионалом не по диплому, а по знаниям и по умениям. Это прежде всего. Чтобы быть хорошим госуправленцем, сначала надо, конечно, стать специалистом. Как это сделать? Это хорошая учеба в школе, в колледже, в вузе. Это практика, книги, статьи, дополнительное образование, самообразование, курсы. А потом нужно тренировать интуицию, первый такой тип мышления, чтобы принимать огромное количество решений даже в условиях такой неопределенности и ограниченного количества информации. Отличая ситуации, когда нужно задействовать какие-то дополнительные инструменты, привлечь ресурсы или экспертную поддержку", - поделился Мишустин.

Также премьер отметил, что важна командная работа. "Ну и, конечно, всегда необходима команда. Люди, на которых можно положиться с разными подходами, взглядами, опытом, с общими ценностями. Кстати, в правительстве именно так построено. Это очень важно", - добавил он.

О выставке-форуме "Россия"

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.