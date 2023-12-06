Мишустин заявил, что власти России будут обеспечивать молодежь достоверной информацией

Премьер-министр РФ отметил стремление государства к тому, чтобы национальные цели развития, которые поставил президент, были выполнены

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Российские власти будут работать над тем, чтобы жители страны, включая молодежь, получали информацию прежде всего из достоверных источников. Такую цель обозначил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

6 декабря он пообщался со студентами и школьниками в лектории общества "Знание" на выставке-форуме "Россия", а после этого осмотрел экспозицию проектов, призванных способствовать самореализации детей и молодежи.

"Я хочу пожелать обществу "Знание" удачи. Мы все будем все делать для того, чтобы именно из достоверных источников молодежь - да и не только молодежь - получала информацию о развитии страны и о том, что происходит. И чтобы все национальные цели развития, которые перед нами поставил президент, были выполнены", - подытожил Мишустин, осмотрев экспозицию.

Осмотр выставки

В ходе осмотра выставки Мишустин ознакомился с проектом Центра цифрового образования детей "IT-куб". На сегодняшний день открыто 253 центра "IT-куб", к концу года будет создан 261, до окончания 2024 года планируются к открытию еще 68 центров. На стенде Мишустин пообщался с 16-летним оператором дрона и попросил выполнить летающим устройством "сальто". Подросток справился с заданием премьера, после чего Мишустин пожелал ему удачи.

На стенде Всероссийского студенческого проекта "Твой ход" Мишустину сделали подарок на память - "пятак". Это символ проекта - монетка, которую участники кладут под пятку во время сдачи экзаменов. "Чтобы вы помнили о нашем проекте!" - обратилась к Мишустину студентка РЭУ им. Г .В. Плеханова Екатерина Осипова. "Здорово!" - поблагодарил ее премьер.

Также Мишустину рассказали о программе "Кадры для села" Федерального агентства по делам молодежи. Премьер пообщался со студентом Нижегородского государственного лингвистического университета Никитой Лаврентьевым, который реализует свой общественный проект "Сельское общественное пространство "Сельмаг" в Подвязье". Мишустин попросил его оставить записку, чтобы изучить, какую поддержку возможно оказать, а также отметил необходимость развития сельских территорий.

"Сегодня инфраструктура, качественное жилье, нормальные условия, сельские клубы, фельдшерско-акушерские пункты, школы - это все составляющая притяжения молодежи, которая должна и с удовольствием будет приезжать работать на селе. А сам агропром сегодня наш флагман, вы знаете, что он второй после продажи углеводородов - и экспортный потенциал имеет, и развивается очень мощными темпами", - подчеркнул Мишустин.

Выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ с 4 ноября этого года по 12 апреля следующего года. Она призвана продемонстрировать главные достижения страны в разных сферах.