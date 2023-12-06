В СФ считают, что полный переход на цифровые водительские права невозможен

Член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин отметил, что полностью избавляться от бумажных водительских удостоверений нельзя из соображений безопасности и оперативности

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Законодатели и эксперты рекомендуют Минцифры РФ продолжить развивать приложение "Госуслуги. Авто", которое дает возможность предъявлять водительское удостоверение в электронном виде, но полностью отказываться от документа на бумажном носителе считают невозможным. Об этом ТАСС рассказал член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин.

"По итогам проведенного круглого стола, посвященного цифровому водительскому удостоверению, было принято решение рекомендовать Минцифры РФ продолжить работу над развитием приложения "Госуслуги. Авто", которое дает водителям возможность предъявить водительское удостоверение в электронном виде. У нас возникает другой вопрос: нужно ли делать полную замену водительского удостоверения на бумажном носителе на электронный - взять цифровой профиль, а бумажка не нужна. Сейчас мы совместно с экспертами приходим к мнению, что не надо, нельзя", - сказал сенатор.

По мнению Башкина, полностью избавляться от бумажных водительских удостоверений нельзя из соображений безопасности, оперативности, потому что не везде есть интернет и другим причинам. "Например, что делать, если у водителя разрядился или упал и разбился телефон? Кроме того, очень важный вопрос обеспечения безопасности персональных данных. Есть вопросы, и мы над этим работаем", - отметил парламентарий.

Он напомнил, что проект постановления "О внесении изменений в правила дорожного движения", уравнивающий цифровые и бумажные водительские удостоверения, уже разработан и готовится к внесению в кабмин.

Комитет СФ по конституционному законодательству и госстроительству утвердил в среду итоговый документ (имеется в распоряжении ТАСС) круглого стола, участники которого рекомендуют Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России "продолжить работу над развитием приложения "Госуслуги. Авто", устанавливающим возможность предъявления водителями в электронном виде с использованием мобильного приложения федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" сведений, содержащихся в документах, предусмотренных правилами дорожного движения Российской Федерации, включая водительское удостоверение". Документ будет направлен в министерство.