В Челябинской области прогнозируют метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания выбросов

Согласно требованиям законодательства, заводы должны снизить объем выбросов на 15-20% от установленных нормативов

ЧЕЛЯБИНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют слабый ветер неблагоприятных направлений в шести городах Челябинской области до вечера пятницы, что будет способствовать накоплению выбросов в приземном слое атмосферы. Об этом говорится в материалах, опубликованных Челябинским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

"В Челябинской области 6-8 декабря в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ", - сказано в материалах.

Отмечается, что ветер будет неустойчивый, его сила составит 1-6 м/с .

По данным ЦГМС, отдельным предприятиям Челябинска, Коркино, Карабаша, Сатки, Златоуста, Аши 19:00 (17:00 мск) 6 декабря до 19:00 (17:00 мск) 8 декабря объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях первой степени. Согласно требованиям законодательства, заводы должны снизить объем выбросов на 15-20% от установленных нормативов.

Челябинская область - крупный промышленный центр РФ. Ведущим в экономике является металлургический комплекс. При неблагоприятных метеорологических условиях выбросы предприятий области зачастую приводят к превышению предельно допустимой концентрации вредных веществ.