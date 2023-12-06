На Никитском бульваре в Москве начали реконструкцию здания под размещение гостиницы

Основной объем работ намерены выполнить до конца 2024 года

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Работы по реконструкции здания, наделенного статусом объекта историко-градостроительной среды, начались в центре столицы. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Застройщик подал извещение о начале строительно-монтажных работ, которые будут вестись в Пресненском районе по адресу: Никитский бульвар, дом 10. "Здесь появится гостиница международного класса на 100 номеров. Основной объем работ запланировано выполнить до конца 2024 года", - сказал Левкин, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Он отметил, что номерной фонд гостиницы включает шесть номеров, приспособленных для маломобильных граждан. Их доступ на этажи будет осуществляться с помощью лифта, оснащенного панелью, световой и звуковой информирующей сигнализацией, а также двусторонней связью с диспетчером. Помимо этого, запроектированы нескользящие покрытия и уклоны пешеходных дорожек.

"Ранее комитет (Мосгосстройнадзор - прим. ТАСС) выдал застройщику необходимую разрешительную документацию. Согласно проекту реконструкции, высота здания не изменится - оно останется семиэтажным. Также будет сохранена геометрия фасадов с композиционными решениями, детализацией, местами размещения окон и витражей, дверей и входных групп. В целом изменения во внешнем облике объекта будут малозаметны", - цитирует пресс-служба председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко.

Глава столичного надзорного ведомства уточнил, что для внешней отделки здания используют штукатурку, а на дворовой территории обустроят открытый паркинг. "На каждом этапе реконструкции здания на Никитском бульваре инспекторы Мосгосстройнадзора будут проводить контрольно-надзорные мероприятия по утвержденной программе проверок. В них примут участие специалисты подведомственного центра экспертиз (ГБУ "ЦЭИИС") для выполнения комплекса лабораторно-инструментальных исследований возводимых конструкций и применяемых материалов на соответствие требованиям проектной документации", - заверил Войстратенко.