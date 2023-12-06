На Кубани отменили массовые мероприятия в новогодние праздники

В местах скопления людей будет усилена охрана

КРАСНОДАР, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Краснодарского края отказались от проведения традиционных массовых мероприятий на площадях в новогодние праздники и Рождество, в местах скопления людей будет усилена охрана. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев по итогам прошедшего заседания постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка.

"Как и в прошлом году, мы откажемся от масштабных площадных мероприятий. Но люди будут посещать торговые центры, театры, концертные залы. Нужно усилить охрану на объектах массового скопления людей, в том числе на всех авто- и железнодорожных вокзалах, в аэропорту Сочи. Наша задача - сохранить стабильную ситуацию и обеспечить безопасность в регионе", - приводятся слова Кондратьева на официальном сайте администрации края.

Уточняется, что к охране общественного порядка на местах будет привлечено казачество. В общей сложности для защиты госграницы и различных объектов в регионе задействуют более 9,3 тыс. казаков.

Запрет на использование пиротехники, включая фейерверки, в Краснодарском крае действует с начала проведения специальной военной операции. Так, например, ранее в среду сообщалось, что власти Сочи отменили салюты в новогодние праздники. Средства, которые раньше выделялись на городские фейерверки, пойдут на поддержку бойцов СВО.

Краснодарский край является одним из основных туристических регионов РФ, на Кубани начался горнолыжный сезон. Прогнозируемый турпоток в Краснодарский край по итогам зимнего сезона составит порядка 2,5 млн отдыхающих, что соответствует уровню прошлого сезона. Так, например, в период предстоящих новогодних праздников только горнолыжные курорты Сочи планируют принять порядка 80 тыс. туристов.