Суд признал незаконным выделение земельного участка экс-главе курганского округа

Запись о регистрации права собственности исключена из Единого государственного реестра недвижимости

ТАСС, 6 декабря. Суд признал незаконным предоставление земельного участка бывшему главе Целинного муниципального округа Курганской области как нуждающемуся в улучшении жилищных условий. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

"Установлено, что бывшему главе Целинного муниципального округа был бесплатно передан земельный надел как лицу, нуждающемуся в улучшении жилищных условий. Вместе с тем на момент получения участка бывший руководитель органа местного самоуправления уже имел на праве собственности объекты недвижимости и должен был сняться с учета лиц, имеющих право на безвозмездное предоставление муниципальной земли, но не сделал этого. <…> Суд удовлетворил требования прокурора и признал распоряжение о выделении земельного участка незаконным", - говорится в сообщении.

Уточняется, что запись о регистрации права собственности исключена из Единого государственного реестра недвижимости.