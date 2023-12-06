6 декабря, 12:55
Международная выставка-форум "Россия"

Мишустин рассказал, как не стал ученым и не смог окончить музыкальную школу

Премьер-министр РФ отметил, что не жалеет об этих решениях

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал молодежи, что в своей жизни упустил немало возможностей: не стал ученым или преподавателем, не окончил музыкальную школу. Глава кабмина признался, что об этих решениях не жалеет, но ребятам посоветовал стараться доводить все до конца.

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"Я не закончил музыкальную школу, хотя очень хотел. У меня было свое желание - ребята играли в футбол во дворе. У меня появилась пианино старое, мы приобрели это пианино. И мне очень хотелось закончить музыкальную школу. Не закончил. Не вытерпел", - поделился он воспоминаниями, выступая в лектории общества "Знание" на выставке-форуме "Россия".

Мишустин упомянул и о том, что когда-то хотел стать преподавателем математики. "Я начал преподавать рано - информатику в школе. Чуть-чуть подрабатывал. Тоже не стал. Хотел заниматься фундаментальными научными исследованиями. Хотелось работать в науке, именно в науке", - привел он и другие примеры.

Премьер признался, что особого сожаления по этому поводу он не чувствует. "Сожалею ли я об этом? Я не могу сказать, что сожалею. Это, наверное, упущенные возможности. Потом появились другие возможности", - пояснил Мишустин. "Но надо стараться до конца доделывать, докручивать, если уже куда-то пошел, - добавил он, обращаясь к молодежи. - Но вот я честно ответил, что не успел [сделать]". 

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