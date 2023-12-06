Мишустин рассказал, как не стал ученым и не смог окончить музыкальную школу

Премьер-министр РФ отметил, что не жалеет об этих решениях

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал молодежи, что в своей жизни упустил немало возможностей: не стал ученым или преподавателем, не окончил музыкальную школу. Глава кабмина признался, что об этих решениях не жалеет, но ребятам посоветовал стараться доводить все до конца.

"Я не закончил музыкальную школу, хотя очень хотел. У меня было свое желание - ребята играли в футбол во дворе. У меня появилась пианино старое, мы приобрели это пианино. И мне очень хотелось закончить музыкальную школу. Не закончил. Не вытерпел", - поделился он воспоминаниями, выступая в лектории общества "Знание" на выставке-форуме "Россия".

Мишустин упомянул и о том, что когда-то хотел стать преподавателем математики. "Я начал преподавать рано - информатику в школе. Чуть-чуть подрабатывал. Тоже не стал. Хотел заниматься фундаментальными научными исследованиями. Хотелось работать в науке, именно в науке", - привел он и другие примеры.

Премьер признался, что особого сожаления по этому поводу он не чувствует. "Сожалею ли я об этом? Я не могу сказать, что сожалею. Это, наверное, упущенные возможности. Потом появились другие возможности", - пояснил Мишустин. "Но надо стараться до конца доделывать, докручивать, если уже куда-то пошел, - добавил он, обращаясь к молодежи. - Но вот я честно ответил, что не успел [сделать]".